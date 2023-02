In Recklinghausen Kind stirbt bei tödlichem Bahnunglück – zweites schwer verletzt

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen ist es am Abend zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein Güterzug hat nach ersten Erkenntnissen zwei Kinder erfasst, eines starb. Die Lage war zunächst unübersichtlich.