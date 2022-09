Reinhold Messner »Bergsteigen wird durch die globale Erwärmung gefährlicher«

Zudem habe sich das Bergsteigen völlig verändert, so Messner. »Der Berg wird vielfach nur als Attrappe gesehen. Die meisten Kletterer heute gehen in die Kletterhalle, und das ist auch gut so. Nur haben sie dort noch nichts über den Berg gelernt.« Sie müssten erst eine Reihe von Jahren leichtere Touren klettern, sich ganz langsam herantasten, um zu begreifen, was ein Berg ist.