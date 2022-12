Gerade so mit dem Schrecken davon gekommen sind 17 Musiker der Bamberger Symphoniker und ihr Busfahrer: Ihr Reisebus brannte am Samstagabend auf der A70 bei Schweinfurt aus. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben durch eine Warnleuchte alarmiert, die auf einen technischen Defekt hinwies. Als er an der Ausfahrt Schweinfurt/Bergrheinfeld angehalten habe und die Passagiere aussteigen ließ, sei der Bus in Brand geraten. Musiker und Busfahrer verließen den Reisebus unverletzt.