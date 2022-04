Die Reaktionen kamen schnell und die Empörung war groß. Stimmen aus Politik, Verbänden, Gesellschaft stellten sich hinter Gil Ofarim, nachdem der in einem Video geschildert hatte, beim Einchecken in ein Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein. Und zurecht, denn jeder einzelne Fall von Antisemitismus, Diskriminierung oder Rassismus in Deutschland ist einer zu viel. Aber was, wenn der Vorfall letztlich ganz anders war, als von dem Musiker und Schauspieler dargestellt?