2 / 9

Insgesamt 90 Weltrekorde sind laut RID in den zurückliegenden Monaten in Deutschland zertifiziert worden. Darunter auch diese beiden: Mit 106,01 sowie 130,72 Kilometern pro Stunde raste Marcel Paul in Schotten auf einem unmodifizierten sowie einem modifiziertem Bobby-Car über die Straße.

Lesen Sie hier mehr dazu: Wie ein 29-Jähriger aus Hessen den Geschwindigkeitsrekord für Bobbycars brach

Auch die 90 Weltrekorde sind für sich genommen eine Bestleistung: Im vergangenen Jahr seien es 80 und im ersten Pandemiejahr 2020 immerhin 89 gewesen, hieß es.