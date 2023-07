Ob er zum Zweck neuer Fotos auf das Gebäude gestiegen war, ist unklar. Es wurde jedoch eine Kamera bei ihm gefunden. Unter seinen Instagramposts häufen sich Bekundungen der Trauer und Anteilnahme.

Lucidi war laut den Angaben der Polizei seit einigen Wochen in Hongkong. Sein letzter Instagram-Post vor knapp einer Woche zeigt die Skyline der Stadt. In seinem Instagramprofil bezeichnete er sich als wohnhaft in Hongkong, sei aber laut Polizeiangaben nur als Tourist in der Stadt gewesen.

Der Franzose hat in der Vergangenheit aus der ganzen Welt Fotos seiner Kletteraktionen gepostet und war für seinen wiederkehrenden Aufruf bekannt, die eigene Komfortzone zu verlassen.