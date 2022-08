Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen an der Rennbahn in Bad Doberan (Landkreis Rostock) in eine Menschengruppe gefahren. Fünf Personen wurden dabei verletzt, vier davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Zur Identität der Beteiligten und anderen Details machte die Polizei auch auf Nachfrage am Sonntagvormittag keine Angaben. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall auf der Zubringerstraße zur Rennbahn.