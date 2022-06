Restaurantführer »Gault&Millau« Der Koch des Jahres kommt aus Berlin

Die besten Restaurants des Landes sind ...

Die drei besten Restaurants mit fünf Kochhauben und Prädikat sind demnach das »Vendôme« in Bergisch Gladbach, »Victor's Fine Dining« im saarländischen Perl und das »Waldhotel Sonnora« im rheinland-pfälzischen Dreis.

Es folgen mit fünf normalen Kochhauben das »Aqua« in Wolfsburg (Niedersachsen), die »Schwarzwaldstube« in Baiersbronn (Baden-Württemberg), »Tim Raue« in Berlin und als neue Aufsteiger in diese Kategorie das »Restaurant Haerlin« in Hamburg und das »Restaurant Schanz« in Piesport an der Mosel (Rheinland-Pfalz).

Gastronom des Jahres 2022 wurde Hermann Bareiss (»Restaurant Bareiss«, Baiersbronn). Als Gastgeber des Jahres wurde Eric Huber (»Erno's Bistro«, Frankfurt/Main) geehrt. Entdeckung des Jahres ist Adrian Kuhlemann (»Restaurant Kuhlemann«, Neustadt an der Waldnaab). Viktor Gerhardinger (»Tian«, München) ist der Aufsteiger des Jahres. Sommelier des Jahres wurde Christophe Meyer (»Le Pavillon«, Bad Peterstal-Griesbach). Und zur Patissière des Jahres kürten die Tester Larissa Metz (»Favorite Restaurant«, Mainz).