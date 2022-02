Marokko Junge steckt seit zwei Tagen in Brunnen fest – in mehr als 30 Metern Tiefe

Mit schwerem Gerät versuchen Rettungskräfte in der Provinz Chefchaouen ein fünfjähriges Kind zu befreien, das am Dienstag in einen Brunnen gefallen war. Die öffentliche Anteilnahme in dem nordafrikanischen Land ist groß.