Es ist oft ein Kampf gegen die Uhr. Bei einem medizinischen Notfall kann es auf jede Minute ankommen. In unwegsamem Gelände aber haben die Retter es oft schwer, an den Einsatzort heranzukommen. Eine Lösung könnte dieser Jet-Anzug sein. Jamie Walsh, ein britischer Rettungssanitäter, beschäftigt sich seit einem Jahr mit dem Gerät. Jetzt hat er sich an die Erprobung des Jet Suits gewagt.

Jamie Walsh, Rettungssanitäter

»Wir haben etwa acht oder neun Tage lang trainiert. Dass wir jetzt in der Lage sind, einen Verunglückten an einem Berghang in Cumbria zu erreichen, ist wirklich aufregend. Heute ist ein Schlüsseltag, weil heute die Wetterbedingungen schlecht sind. Denn sowas kommt hier in Cumbria oft vor.”

Walsh und seinem Kollegen ist es gelungen, den ca. 950 m hohen Lake District Mountain in gerade mal dreieinhalb Minuten zu bewältigen. Zu Fuß hätte er über eine Stunde benötigt. Wichtige Erkenntnis: Der Pilot kommt auch mit schwierigem Wetter zurecht.

Jamie Walsh, Rettungssanitäter

»Wenn man etwas schneller fliegt, spritzt einem der Regen ins Gesicht und ein bisschen in die Augen. Aber vor allem dem Wind entgegenzuwirken, wenn man über einen Bergkamm kommt, ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn man darauf vorbereitet ist, ist es ein sehr stabiles Gerät und man kann dem Wind entgegenwirken und es ziemlich sicher manövrieren und managen.«

Die Düsen auf dem Rücken und an den Armen des Jet Anzugs leisten rund 1000 PS und führen zu einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Stundenkilometern. Auch die britische Armee hat das Gerät bereits getestet – um es möglicherweise im Rahmen von Spezialeinsätzen zu verwenden. Allerdings sind keine langen Flugzeiten möglich: Spätestens nach rund fünf Minuten muss der Pilot wieder landen. Daher ist im Fall der Ein-Mann-Bergrettung vorgesehen, dass der Sanitäter zunächst so nah wie möglich mit seinem Rettungswagen an den Einsatzort heranfährt. Auch für Abtransport eignet sich der Jetsuit nicht – sein Vorteil liegt in der schnelleren Erstversorgung vor allem Schwerverletzter.

Richard Browning, Erfinder

»Was wir als Jetsuit-Entwickler gelernt haben, ist, dass es bei Rettungseinsätzen darum geht, superschnell an die Seite der Patienten zu kommen, die sofort Hilfe brauchen – Blutverlust auszugleichen, Atemprobleme zu lösen, Schmerzen zu lindern und abzuschätzen, wie schwer der Fall ist.«

Bis die Geräte tatsächlich im Ernstfall eingesetzt werden, kann es aber noch dauern. Geplant ist, dass im nächsten Sommer die ersten Sanitäter im Jet-Anzug an den Start gehen. Ausgestattet mit einem Erste-Hilfe-Equipment und einem Defibrillator.