Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen (Baden-Württemberg) sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Zehn Menschen seien durch das Feuer in der sozialpsychiatrischen Einrichtung verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer, sagte eine Polizeisprecherin. Der Feuerwehreinsatz laufe noch, der Brand sei aber gelöscht.