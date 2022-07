Starke Strömungen im Rhein Die unsichtbare Gefahr

Düsseldorf, 39 Grad im Schatten: Auf Patrouillenfahrt mit der Wasserwacht. Auf dem Rhein versucht die Gemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes für mehr Sicherheit zu sorgen. Denn in dem Fluss herrscht eine starke Strömung.

Über diese Gefahr will Max Breuer aufklären. Eigentlich ist er Fahrlehrer. Aber jetzt, nach Feierabend, passt er auf, dass sich Badegäste nicht zu weit ins Wasser trauen und dort mitgerissen werden.

Es dauert nicht lang, bis Breuer einschreiten muss.

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Ihr müsst wirklich ein bisschen aufpassen. Ihr seid jetzt schon mit dem Oberkörper fast im Wasser. Wenn jetzt ein Schiff vorbeikommt, das kann euch die Beine wegreißen. Und wenn ihr einmal in der Fahrrinne seid, habt ihr keine Chance mehr. Passt bitte ein bisschen auf.«

Passanten:

»Ja, machen wir. Schönen Tag euch noch.«

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Ja, danke schön. Euch auch.«

Die Männer geben sich einsichtig. Im Wasser bleiben sie trotzdem. Für den 27 Jahre alten Breuer ist das ermüdender als die komplizierteste Fahrstunde.

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Also meine Schüler hören mehr auf mich, muss ich ganz klar sage. Wenn ich denen, was sage, dann machen die das auch meistens. Hier spreche ich ja meistens gegen eine Wand. Ich kann so viel sagen, wie ich möchte – interessiert sie halt einfach nicht.«

Das große Problem: Der Rhein sieht komplett harmlos aus. Aber das ist er nicht. Immer wieder müssen hier Menschen aus der extremen Strömung gerettet werden. Im vergangenen Jahr rückte allein die Feuerwehr Düsseldorf zu insgesamt 60 Meldungen zu »Personen im Rhein« aus. In drei dieser Fälle konnten die Menschen nur noch tot geborgen werden. In diesem Jahr gab es hier schon wieder zwei Todesopfer. Und der Sommer ist längst nicht vorbei. Breuer musste in seinen gut zehn Dienstjahren als freiwilliger Helfer schon fünf tote Menschen bergen.

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Ich kann mich an meinen ersten Toten wirklich sehr krass dran erinnern. Das war keine schöne Erfahrung. Und es belastet auch. Auch wenn ich die Person nicht kannte, es belastet halt einfach einen.«

Viele unterschätzen nicht nur die Strömung, sie überschätzen auch sich selbst. Gerät man erst einmal in die Mitte des Flusses, ist das Wasser immer stärker.

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Man hat keine Chance. Hier war auch mal eine Olympiasiegerin im Schwimmen. Wir haben mit der einen Test gemacht. Selbst die, die ja wirklich gut schwimmen kann, hatte keine Chance.«

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Wenn du ready bist, Patrick…«

Patrick Hader ist ausgebildeter Strömungsretter. Er zeigt uns, welche Kraft der Rhein hat.

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»So und wir bleiben jetzt gerade auf der Stelle stehen und man sieht ja jetzt schon innerhalb von wenigen Sekunden, wie schnell der abtreibt, obwohl wir… wir bleiben genau hier stehen und sehen, wie schnell der abtreibt, wie schnell das geht. Und dagegen anzutreten, anzukämpfen, gegenzuschwimmen – keine Chance.«

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Wir hatten das letztens erst um zwei Uhr morgens, da wurden wir alarmiert. Da ist wohl jemand schwimmen gegangen, ist wohl jemand zu weit schwimmen gegangen, ist dann in diese Strömung hineingezogen worden, hat Angst bekommen, Panik bekommen, dadurch ist man ja noch schneller ausgepowert. Und der Schwimmer hatte nur Glück, dass um zwei Uhr morgens noch Angler unterwegs waren, die den gesehen haben und die Feuerwehr angerufen haben und die Person einfach Glück hatte, dass sie gesehen wurde. Sonst hätte das auch ganz anders ausgehen können.«

»Und jetzt würde ich mal sagen, holen wir den wieder zurück.«

Nur 90 Sekunden ist Hader bis zu diesem Moment im Wasser. Und er ist kaum noch zu sehen.

Hader trägt Schwimmweste und Neoprenanzug. Und in seinem Fall ist auch Rettung nah.

Patrick Hader, Freiwilliger Helfer der Wasserwacht:

»Die Strömung war sehr stark, das hat man gemerkt. Und ist schon ein komisches Gefühl. Hätte ich keine Schutzkleidung, würde ich auch nicht da rein gehen. Sollte man auf jeden Fall nicht nachmachen, die Strömung ist super gefährlich.«

Der dritte Mann an Bord ist Norman Stauff, er steht am Steuer. Stauff ist gelernter Rettungssanitäter – und er wird heute auch noch zu seinem Einsatz kommen.

Zunächst aber geht es weiter mit der Patrouillenfahrt.

Bei den hohen Temperaturen sind die Strände voll und so weiß Breuer gar nicht, wo er zuerst ermahnen soll.

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Geht mal weiter rein! Geht mal weiter zurück! Das ist zu gefährlich!«

Dann wird es plötzlich hektisch. Irgendetwas ist am Strand passiert.

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Macht mal Platz da jetzt! Wir müssen einmal an Land kommen. Platz machen!«

Badegäste haben die Helfer heran gewunken. Ein Notfall, die Wasserwacht muss spontan an Land helfen. Auch Hader ist Rettungssanitäter. Er und Stauff machen sich auf den Weg, Breuer sichert das Boot.

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Klar man rechnet schon damit, dass immer was passiert. Dass das jetzt ein Fall an Land ist, das kommt wirklich selten vor. Eigentlich ist ja unser Hauptgebiet der Rhein, auf Wasser oder im Wasser. Dass wir jetzt an Land mussten, ist ungewöhnlich, aber kriegen wir auch hin.«

Der Stopp an Land zeigt, welche Gefahr von vorbeifahrenden Schiffen für Badegäste ausgeht. Das Boot liegt kurzzeitig auf dem Trocknen, so extrem ist der Sog der Containerriesen.

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Geht da mal ein bisschen weiter weg, das Boot steht jetzt grad an Land, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nicht, dass das umkippt.«

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Aber jetzt kann man halt sehen, wie das Wasser weggegangen ist. Wenn jetzt Personen, da drinstehen, wird es gefährlich.«

Kurz danach kommt das Wasser wieder, wie Ebbe und Flut im Schnelldurchlauf.

Jetzt muss es schnell gehen. Lange kann Breuer das Boot nicht allein an Land halten. Er informiert sich bei seinen Kollegen: Was ist eigentlich passiert?

Max Breuer, Freiwilliger Helfer bei der Wasserwacht:

»Ja war ein allergischer Schock. Lag wohl eine halbe Stunde mit Kreislaufproblemen. Jetzt war der Notarzt mit da, hat der eine Infusion gegeben, also eine Kochsalzlösung. Es ging ihr jetzt ein bisschen besser, hat versucht, aus eigener Kraft auf Land.. äh auf die Beine zu kommen. Und jetzt scheint es ihr etwas besser zu gehen.«

Kurz darauf kann das Boot ablegen und macht sich auf den Rückweg in den Hafen.

Normalerweise fährt die Wasserwacht zwei- bis dreimal pro Woche Streife. Zwar sind insgesamt etwa 60 Leute in dem Team, wirklich aktiv sind aber nur 15 bis 20. Mit ihnen die Patrouillen abzudecken, ist also aufwändig – und kostet bei dem fehlenden Verständnis der Badegäste Nerven. Trotzdem freut es die Gruppe einfach, Menschen zu helfen.

Jetzt heißt es noch: Bericht schreiben. Dann ist Feierabend und die Wasserwacht hat erstmal wieder Pause. Im besten Fall bis zur nächsten Kontrollfahrt – oder aber bis zum nächsten Alarm.