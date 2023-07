Ein Falkenpaar ist in Rheinland-Pfalz brennend von einer Stromleitung heruntergefallen und hat einen Feldbrand ausgelöst. Nach Erkenntnissen der Polizei saßen die beiden Vögel auf einer Oberleitung in Niederkirchen und fingen nach Berührung mit dem Strommast an, zu brennen. Dann stürzten sie ab und entzündeten das Feld, wie die Polizei mitteilte.