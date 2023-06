Feuerwehreinsatz in Rheinland-Pfalz ICE bleibt liegen – 320 Fahrgäste evakuiert

Im rheinland-pfälzischen Frankenthal musste ein ICE evakuiert werden. Der Schnellzug hatte am Donnerstagabend wegen eines technischen Defekts auf freier Strecke gehalten, wie die Feuerwehr mitteilte. Kurz nach Beginn des Einsatzes fiel die Klimaanlage im Zug aus. Wegen der stark ansteigenden Temperatur in den Waggons mussten die 320 Menschen an Bord schnellstmöglich befreit werden, teilte die Feuerwehr mit.