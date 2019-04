In Erzenhausen in Rheinland-Pfalz ist ein 17 Monate altes Kind in einen drei Meter tiefen Schacht gefallen. "Das Kind hatte das abgedeckte Rohr offenbar in einem unbeaufsichtigten Moment geöffnet und war in die Tiefe gestürzt", teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit.

"Derzeit arbeiten Feuerwehr und Rettungskräfte fieberhaft daran, das Kind zu befreien", heißt es in der Mitteilung weiter. Der Unfallort liegt in der Nähe von Kaiserlautern. Das Technische Hilfswerk sei mit Rettungs- und Bergegerät im Einsatz. Neben deutschen Polizeibeamten sichere auch US-Militärpolizei die Rettungsarbeiten ab. Parallel dazu gebe es bereits erste Ermittlungen zur Unfallursache.

Wie die "Rheinpfalz" berichtet, können die Retter das Opfer hören. "Das Kind lebt, es schreit", so der Leiter der Feuerwehr Weilerbach, Udo Straßer. Demnach seien die Rettungskräfte dabei, das Rohr freizulegen, um es anschließend zu öffnen.