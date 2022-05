Rheinland-Pfalz Traktorgespann mit 108 Schweinen kippt auf entgegenkommendes Auto

In Rheinland-Pfalz ist es zu einem Unfall gekommen, an dem 108 Schweine beteiligt waren.

Wie die Polizei mitteilt , hatte ein Traktorfahrer die Ferkel und Läufer in seinem Anhänger geladen und war im Landkreis Trier unterwegs. Auf der L42 in Richtung Ralingen kippte das Gespann demnach in der Kurve einer abschüssigen Strecke auf die Gegenfahrbahn. Vermutlich war der Fahrer zu schnell.