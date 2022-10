SPIEGEL: Wie lange dauert es denn in der Regel, bis ein Urteil rechtskräftig wird?

Kubiciel: Das hängt von der Komplexität des Falls ab, kann sich aber über mehrere Jahre erstrecken – gerade, wenn der Fall nach Aufhebung eines erstinstanzlichen Urteils durch eine höhere Instanz erneut verhandelt werden muss. Dazu kommen mögliche Verzögerungen, wie in Rheinland-Pfalz geschehen. An diesen Verfahrensverzögerungen durch Überlastung der Justiz könnte letztlich nur die Politik etwas ändern. Wir hatten lange eine unterbesetzte Justiz, weil die Länder Steuergeld lieber für andere Dinge ausgegeben haben; nun droht mit der Pensionierungswelle ein Richtermangel. Wir kommen mit der Ausbildung qualifizierten Nachwuchses nicht hinterher. Außerdem sind die Einstellungsgehälter im öffentlichen Dienst in keiner Weise konkurrenzfähig mit den Gehältern, die man in der Anwaltschaft oder Wirtschaft verdienen kann.