Die Feuerwehr hat in Rheurdt in Nordrhein-Westfalen acht Islandpferde aus einem Schlammloch gerettet. Elf Tiere eines Hofs für Islandpferde waren am Donnerstagnachmittag ausgebüxt und auf schlammigem Gelände eingesunken, teilte die Feuerwehr mit. Während sich drei Pferde selbst aus dem Schlamm hätten retten können, seien acht Tiere teils tief in den Boden eingesunken.

Die Helfer hätten die Vorder- und Hinterläufe der Tiere freigeschaufelt, den Boden mit Holzplatten und Decken stabilisiert und die Pferde herausgezogen. Bei den ersten fünf Pferden lief die Rettungsaktion rasch ab. Doch drei der Tiere seien bereits bis zum Hals im Schlamm versunken und völlig erschöpft gewesen. Schließlich sei es jedoch gelungen, auch sie mit Schläuchen und Rundschlingen zu sichern und aus dem Schlamm zu ziehen.