Rhodos in der Nacht zu Montag. Der Himmel ist in orangefarbenes Licht gehüllt, meterhohe Rauchwolken stehen am Horizont – noch immer wüten Brände auf der griechischen Urlaubsinsel. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Mehr als 250 Feuerwehrleute kämpften bis in die Morgenstunden gegen die Flammen – es war die sechste Nacht in Folge. Mit dem ersten Tageslicht sollen wie tags zuvor erneut Löschflugzeuge und Hubschrauber zum Einsatz kommen.

Unterdessen gehen die beispiellose Massenevakuierung auf der Insel weiter. Etwa 30.000 Touristen und Einheimische mussten am Wochenende vor den Flammen fliehen, einige kamen wie hier in Schulen oder Turnhallen unter.

Kritikos Giorgos, Helfer

»Im Moment befinden wir uns im Venetoklio-Stadion, wo Hunderte von Menschen untergebracht sind, die wegen der Brände in Lindos und Kiotari aus ihren Hotels evakuiert werden mussten. Freiwillige Helfer und Behörden versuchen, sich mit den Reiseveranstaltern abzustimmen, um diejenigen zurückzuschicken, die die Nacht in ihrem Hotel verbringen können.«

Die meisten Menschen verlassen mit Bussen oder Schiffen die evakuierten Orte, andere versuchen es auf eigene Faust. Manch ein Urlauber fand sich so mit gepackten Koffern am Strand wieder, während im Hintergrund die Brände wüten.

Für viele, die einfach nur nach Hause fliegen wollen, ist jedoch der Flughafen die vorerst letzte Station.

Helen Pickering, Touristin aus Großbritannien

»Es wurde immer schlimmer und schlimmer. Wir hörten die Hubschrauber, und dann konnte man das Feuer schließlich auf dem Berggipfel sehen. Panik, alle rannten umher und flüchteten zu den Bussen. Und zum Glück konnten wir einen Bus bekommen. Wir haben ältere Eltern und ein Kind.«

Eric Mathers, Tourist aus Schweden

»Ich versuche einen Flug zu finden, aber alles ist ausgebucht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt keine Hotels in der nördlichen Stadt. Es gibt keine Flüge von hier aus. Ich weiß es noch nicht.«

TUI entschied sich dazu, bis Dienstag vorerst keine neuen Gäste nach Rhodos zu fliegen – derzeit seien rund 40.000 Gäste mit dem deutschen Reisekonzern vor Ort.

Auch in weiteren Teilen des Landes brennt es, unter andere auf Korfu, Euböa und auf dem griechischen Festland wie hier im UNESCO-geschützten Park Chelmos-Vouraikos.

Der Zivilschutz verkündete am Montagmorgen, dass die Waldbrandgefahr auch in den kommenden Tagen extrem hoch bleiben werde.