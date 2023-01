Rick Singer Drahtzieher hinter US-Eliteuni-Betrugsskandal zu Haftstrafe verurteilt

In den USA sorgte 2019 ein Bestechungsskandal bei Zulassungen zu Eliteunis für Aufsehen. Der Drahtzieher dahinter war Rick Singer, der nun in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde . In den Skandal waren Prominenten aus dem Show-Business, der Wirtschaft und andere reiche Eltern involviert. Diese nutzten ihr Vermögen, um ihre Kinder an erstklassige Universitäten zu bringen, obwohl diese die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllten.