Wie die Polizeiinspektion Friedberg am Sonntag mitteilte, sei der Mann nachts gegen 2.15 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von Ried nach Hörmannsberg gewesen, als er auf einem Feldweg ein parkendes Auto bemerkte. Er habe daraufhin angehalten und sei an den Pkw herangefahren, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei.