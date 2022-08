Eine Verspätung wegen Tieren auf den Gleisen gilt bei Bahnfahrern als nicht ungewöhnlich – doch was Passagiere in Großbritannien am Montag erblickten war es dann doch. Nach Angaben der Bahngesellschaft Greater Anglia war der Bahnverkehr zwischen Norwich und dem Flughafen Stansted bei London für mehr als eine Stunde unterbrochen, wegen einer »riesigen Schildkröte«.