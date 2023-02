Der Karneval von Rio gilt als »größte Party der Welt«. Die als Blocos bekannten großen Straßenpartys bilden seit jeher einen parallelen Karneval zu den streng reglementierten Umzügen im Sambodrom im Stadtzentrum, bei denen eine Jury Noten vergibt.

Nach zwei Coronajahren findet der Karneval in Rio in diesem Jahr erstmals wieder ohne Einschränkungen statt. Im Jahr 2021 war er ganz ausgefallen. 2022 wurden die Paraden von Februar auf April verschoben, Blocos fanden nicht statt. In diesem Jahr wurden wieder mehr als fünf Millionen Besucher bei rund 400 Partys erwartet. Die Hotels der Millionenmetropole rechneten für das Karnevalswochenende mit einer Auslastung von 95 Prozent.