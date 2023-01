Prinz Harrys aufsehenerregende Memoiren »Spare« (»Reserve«) erscheinen am Dienstag, dem 10. Januar. Weil sie aber bereits am Donnerstag kurzzeitig in mehreren Buchhandlungen in Spanien erhältlich waren, konnten sich britische Medien bereits vorab Exemplare sichern und pikante Enthüllungen veröffentlichen. In der Autobiografie macht Prinz Harry seiner Familie, insbesondere seinem Bruder William, bittere Vorwürfe.