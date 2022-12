Polizeibeamte hätten am frühen Morgen beobachtet, wie die 30-Jährige in den Keller des Gebäudes einstieg, sagte ein Sprecher des New York Police Departments. Von Anzeichen auf ein gewaltsames Eindringen war zudem die Rede. In der Wohnung habe die Frau Gegenstände stehlen wollten, dabei hätten die Beamten sie erwischt, hieß es. Die Frau sei der Polizei wegen einer Reihe früherer Einbrüche bekannt.