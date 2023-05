Der ehemalige Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins, Robert Renzler, ist am Samstag bei einem Kletterunfall ums Leben gekommen. Der 67-Jährige war laut Polizei mit seinem 31-jährigen Sohn in den Tiroler Alpen unterwegs, als das Unglück geschah. Der Alpenverein bestätigte in einer Traueranzeige die Identität des Toten.