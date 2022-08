Exoskelett mit 200 PS »...und die Maschine wird plötzlich lebendig«

Jonathan Tippett, Exosapien Technologies

»Okay. Mal sehen, was in ihr steckt.«

Es wirkt wie eine Szene aus einem Hollywood-Film. Dahinter verbirgt sich der wahrgewordene Traum eines »Transformers«-Fans, der hauptberuflich Maschinebauingenieur ist. Angefixt von seiner Faszination für Roboter arbeitet der Kanadier Jonathan Tippett inzwischen gemeinsam mit Ingenieursfreunden Vollzeit an sogenannten Exoskeletten.

»Es gibt buchstäblich nichts Vergleichbares, wie in einen riesigen 4.000-Kilogramm-Anzug mit 200 Pferdestärken zu steigen. Er vervielfacht deine Kraft um das 50-fache. Am Anfang hat man Angst, weil man auf diese drei Meter hohe Maschine klettern und sich hineinschlängeln muss.«

Nach jahrelanger Arbeit, unter anderem in Kooperation mit der University of British Colombia, und Millioneninvestments entstand der tonnenschwere Prototyp, der laut »Guinness Buch der Rekorde« der größte Roboteranzug der Welt ist. Der elektrisch betriebene Roboter kann allerdings nicht von jedem sofort bedient werden.

»Man ist zunächst eingesperrt, weil der Exoframe direkt mit der Struktur, mit den Beinen der Maschine verbunden ist. Solange man ihn also nicht einschaltet, kann man sich nicht bewegen. Und dann werden die Pumpen eingeschaltet. Die Flüssigkeit beginnt zu fließen, der Druck steigt und die Maschine wird plötzlich beweglich und wird irgendwie nahezu lebendig. Und du merkst, dass sich diese 4.000 Kilogramm schwere Maschine mit der kleinsten Bewegung deiner Hand oder deines Fußes unter deiner Kontrolle bewegt.«

Tippets Firma Exosapien Technologies erfand zudem eine neue Sportart, bei der fünf bis sechs Athleten in Roboteranzügen in einem Hindernisrennen gegeneinander antreten. Ginge es nach den Gründern, sollen Maschinen wie diese in der Zukunft allerdings eher im Bergbau, in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Katastrophenschutz eingesetzt werden.

»Nach oben sind keine Grenzen gesetzt, so ein Anzug ist ungefähr so nützlich wie ein Mensch, aber um das 50-fache verstärkt.«

Derweil arbeiten die Ingenieure bereits an der nächsten Generation Roboter. Sie soll kleiner werden und nur halb so viel wiegen, dafür aber noch kräftiger sein. Ungefähre Preisvorstellung: 50 bis 150.000 US-Dollar.