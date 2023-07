Rocky Mountain National Park Bergsteigerin stürzt über 150 Meter tief in den Tod

Laut Angaben ihres Begleiters fiel die Bergsteigerin vom Blitzen Ridge auf dem 4121 Meter hohen Ypsilon Mountain. Der 27-Jährige informierte den Park per Handy von dem Unglück. Er konnte am Sonntagabend unverletzt von einem Helikopter gerettet werden. Am Montag wurde die Leiche der Frau geborgen. Die genaue Todesursache soll nun ermittelt werden.