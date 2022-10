Am Ende ging es dann doch sehr schnell – so schnell, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) noch nicht einmal einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für ihren wichtigsten Minister nennen konnte. An diesem Mittwochnachmittag sollte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz vor dem Landesparlament in Mainz erklären, warum er die Lage bei der verheerenden Flutkatastrophe im vergangenen Jahr nicht rechtzeitig erkannte und unverzüglich alles dafür tat, Menschenleben zu retten. Lewentz (SPD) kam ganz offensichtlich zu dem einzig richtigen Schluss, dass es sich nicht erklären lässt – und zog mit seinem Rücktritt am Vormittag die notwendige Konsequenz.