Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft zum Frieden in der Welt aufgerufen. Auf dem Petersplatz in Rom äußerte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei strahlendem Sonnenschein die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Syrienkonflikts. Von der internationalen Gemeinschaft forderte Franziskus am Mittwoch eine "Sicherheitsgarantie" für den Nahen Osten. Vor allem die Kinder litten unter den Kriegen der Welt, sagte der Papst.

Er sprach zudem weitere Auseinandersetzungen im Nahen und Mittleren Osten und auf dem amerikanischen Kontinent an und forderte einen besseren Schutz für Flüchtlinge. Für den Konflikt im Osten der Ukraine wünsche er sich "konkrete Lösungen für einen dauerhaften Frieden", sagte der 83-Jährige. Zudem verurteilte er Angriffe auf Christen in Westafrika. Vor allem in Burkina Faso, Mali, Niger und Nigeria wurden Christen verschleppt und getötet.

Traditionelle Segen "Urbi et Orbi"

"Es gibt die Finsternis bei den wirtschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Konflikten, doch das Licht Christi ist heller", sagte Franziskus von der Loggia des Petersdoms vor Tausenden Gläubigen.

Anschließend spendete der Papst den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis"). Schon Stunden zuvor hatte er in einer gesonderten Botschaft gemeinsam mit Kirchenführern aus England und Schottland zu einer friedlichen Beendigung des blutigen Konflikts im Südsudan aufgerufen.

Zudem rief er am Dienstagabend bei einer Christmette die Gläubigen zu mehr Selbstlosigkeit auf. "Warten auch wir nicht darauf, dass der Nächste rechtschaffen wird, um ihm Gutes zu tun, dass die Kirche vollkommen sei, um sie zu lieben, dass die anderen dafür, dass wir ihnen dienen, uns achten. Fangen wir an", hatte Franziskus gesagt.

Der Papst äußerte sich in der Weihnachtsmesse auch indirekt zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Er rief die 1,3 Milliarden Katholiken auf, sich durch die Verfehlungen der Kirche nicht der Liebe Gottes zu verweigern. "Was auch immer falsch in unserem Leben läuft, was auch immer in der Kirche nicht gelingt (...) kann nicht länger als Entschuldigung dienen", hieß es.