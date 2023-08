Was konkret zum Tod des Tieres geführt hat, soll nun eine Obduktion klären. Dafür ist der Pinguin ins Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern gebracht worden. »Die gucken sich das jetzt noch mal genau an, dann können wir erst sagen, was ursächlich war.«