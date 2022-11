Herzogin Meghan hat nach Angaben des früheren Londoner Antiterror-Chefs Neil Basu während ihrer Zeit in Großbritannien Todesdrohungen erhalten. Es habe »ekelhafte und sehr reale« Drohungen gegen die Frau von Prinz Harry gegeben. Das sagte Basu in einem am Dienstagabend ausgestrahlten Gespräch mit dem Sender Channel 4.