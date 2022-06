Beim Feiern ist eine Frau auf der Insel Rügen aus dem Fenster einer Wohnung zwölf Meter in die Tiefe gestürzt – und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 41-Jährige sei am Dienstagabend aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gemeinde Dranske gestürzt, teilte die Polizei mit.