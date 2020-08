Rügen Steilhang hinabgeklettert - Retter müssen 19-Jährigen bergen

Er konnte sich an einem Ast festklammern und musste aus 60 Metern Höhe gerettet werden: An der Steilküste Rügens wurde ein Mann von Rettungskräften geborgen. An dem Ort kommt es immer wieder zu schweren Unfällen.