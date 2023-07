Der Guide einer Canyoning-Gruppe, die im Fischtal in Richtung Ruhpolding einem Bachlauf folgte, hat am Freitag im Bett des Flüsschens eine leblose Person gefunden: ein Wanderer, möglicherweise durch einen Sturz ums Leben gekommen. Weil der Wanderführer am Unglücksort kein Handyempfang gehabt habe, schreibt die News-Webseite Chiemgau24.de , habe er noch bis zum Ende des Tals weiterlaufen müssen, um die Polizei alarmieren zu können.