Die Zahl der Bären in Italien wächst offenbar stetig. Im Rahmen des EU-Projekts »Life Ursus« waren 1999 ein Dutzend Bären aus Slowenien in die Region gebracht und ausgesetzt worden, in der damals das Aussterben der Bärenpopulation befürchtet wurde.

Vor allem halbwüchsige Bärenmännchen legen auf der Suche nach einem eigenen Territorium oft weite Strecken zurück. Deshalb wandern aus dem Kerngebiet nördlich des Gardasees immer wieder einzelne Tiere in den nördlichen Alpenraum – teils sogar bis in den Norden Bayerns.