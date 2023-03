Evakuiert werden müssen nahezu alle Straßen im Bereich Laatzen-Mitte sowie in Teilen von Grasdorf und Rethen, wie eine Sprecherin der Stadt Laatzen mitteilte. Auch einige Bereiche des Kronsbergs und des Expo Parks Süd in Hannover gehören dazu. Für die betroffenen Menschen wird eine Unterkunft in einer Schule eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können sich auf der Internetseite der Stadt Laatzen über die Maßnahmen informieren.