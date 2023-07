Umstrittenes Kulturevent in Gießen Rund 60 Menschen vor Eritrea-Festival festgenommen

Kritiker werfen den Veranstaltern Nähe zum Regime in Eritrea vor, vergangenes Jahr griffen etwa hundert Personen Helfer und Besucher an. Nun hat die Polizei rund 60 Menschen schon vor dem Festivalbeginn in Gewahrsam genommen.