Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die im Rahmen einer aktuellen Klage seines jüngeren Bruders Prinz Harry veröffentlicht wurden. Auch dieser geht gegen die beiden Boulevardzeitungen gerichtlich vor: »The Sun« und »News of the World« hätten sein Telefon gehackt, um an Material für Klatschgeschichten zu kommen. Der britische Schauspieler Hugh Grant klagt in gleicher Sache.