Russische Gedenkveranstaltungen in Berlin Verfassungsschutz warnt vor »False Flag«-Attacken

Am Jahrestag zum Weltkriegsende drohen Konflikte in der Hauptstadt. Nach SPIEGEL-Informationen befürchten die Behörden, Russland könnte Übergriffe inszenieren und sie ukrainischen Aktivisten in die Schuhe schieben.