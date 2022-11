Russland Explosion von Gaspipeline verursacht Großfeuer bei Sankt Petersburg

Im Norden von St. Petersburg hat ein Vorfall an einer Gaspipeline ein Großfeuer ausgelöst. »Feuerwehr und Rettungskräfte löschen den Brand, der durch eine Explosion an einer Gasleitung zwischen (den Ortschaften) Berngardowka und Kowaljowo entstanden ist«, schrieb der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko am Samstag auf seinem Telegram-Kanal.