Kein Funkkontakt mehr Russisches Flugzeug über Halbinsel Kamtschatka verschwunden

Die Maschine könnte nahe der Halbinsel Kamtschatka ins Meer gestürzt oder in der Nähe eines Dorfes aufgeschlagen sein: In Russland ist der Kontakt zu einer Maschine mit 28 Menschen an Bord abgebrochen.