In Russland hat ein Mann eine Frau nach Behördenangaben 14 Jahre lang in Gefangenschaft gehalten und mutmaßlich ein weiteres weibliches Opfer getötet. Gegen den 51-Jährigen erging am Dienstag in der Millionenstadt Tscheljabinsk am Uralgebirge Haftbefehl wegen Entführung und wegen Mordes. Medien zeigten ein Bild des Verdächtigen und Videos mit ihm. Die Verbrechen wurden bekannt, weil die Mutter wegen psychischer Probleme ihres Sohnes medizinische Hilfe gerufen und ihn in ein Krankenhaus hatte bringen lassen. Dabei gelang einer heute 33-Jährigen die Flucht.