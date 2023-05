Wagner-Chef droht mit Abzug seiner Söldner

Die Wagner-Gruppe führt den seit Monaten andauernden russischen Angriff auf Bachmut an. Am Freitag hatte der Chef der Söldner, Jewgeni Prigoschin, mit dem Abzug seiner Leute gedroht, weil diese nicht genug Munition aus Moskau erhielten. Am Sonntag zog er die Drohung zurück. »Uns wurden so viel Munition und Waffen versprochen wie zur Fortsetzung der Kampfhandlungen nötig«, verkündete Prigoschin auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes. Zudem sei ihm Flankenschutz zugesichert worden, damit seine Einheiten nicht Gefahr liefen, eingekesselt zu werden. Die Führung in Moskau äußerte sich zunächst nicht dazu.