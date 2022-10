Schon zu Lebzeiten galt Ruth Bader Ginsburg als liberale Ikone der USA. Jetzt, mehr als zwei Jahre nach ihrem Tod, will die US-Postbehörde U.S. Postal Service mit einer Briefmarke an die verstorbene Verfassungsrichterin erinnern. Sie zeigt ein gemaltes Porträt der Juristin, in ihrer schwarzen Robe. Dazu trägt sie ihr Markenzeichen – einen kunstvollen weißen Kragen.