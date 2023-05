Keogh bezeichnete den Vorfall als inakzeptabel und bat darum, in Würde reisen zu können.

Auf Instagram postete Keogh ein Foto von sich selbst auf den Stufen. Dazu schrieb er, er habe Hilfe für das Aussteigen angefordert und dafür bezahlt.

Inzwischen haben sich Verantwortliche des Flughafens in Schweden, dem Landvetter Airport, entschuldigt. Ryanair kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Laut Keogh hätten sich Ryanair und der Flughafen gegenseitig die Schuld an dem Vorfall gegeben.