Saalfeld-Rudolstadt 50-jähriger Mann stirbt nach Jagdunfall

In Thüringen ist ein 50-jähriger Mann nach einem Jagdunfall gestorben. Der Jäger erlag am Wochenende seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte.

Nach früheren Angaben waren Einsatzkräfte am Donnerstag wegen der Schussverletzung bei einer sogenannten Erntejagd nach Großkochberg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gerufen worden.