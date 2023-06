Zwei Menschen auf einem E-Scooter sind nach einem Unfall mit einem Auto in Saarbrücken gestorben. Die beiden Personen fuhren gemeinsam auf einem Scooter und sollen aus bisher ungeklärten Gründen mit dem Auto kollidiert sein. Der Unfall habe sich am Dienstagabend in der Innenstadt ereignet, sagte ein Polizeisprecher.