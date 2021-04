»Das Unkraut ist jetzt weg und die Halle leider auch« Einfamilienhaus und Fabrik geraten bei Gartenarbeiten in Brand

Zwei ähnliche Vorfälle in zwei verschiedenen Städten: Beim Abbrennen von unerwünschtem Wildwuchs sind zwei Gebäude in Brand geraten. Die Polizei rät, »Unkraut zu ertragen oder per Hand zu entfernen«.