Ein Elch ist auf der Autobahn 4 im Landkreis Bautzen in Sachsen gesichtet worden. Demnach meldete ein Lkw-Fahrer bereits am Mittwoch per Notruf, dass er das Tier gesehen habe, wie die Polizei nun mitteilte. Daraufhin begaben sich die Beamten auf die Suche – allerdings ohne Erfolg. Elche sind in Sachsen und Brandenburg keine große Seltenheit mehr.